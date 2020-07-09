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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Орхус
Ольборг - Орхус: обзор матча 09 июля 2020
Ольборг
09.07.2020, четверг, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Орхус
38'
Ф. Берстинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Орхус
Замена
P. Kristensen
️️️️
Я. Нильсен
89'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
R. Kakeeto
88'
79'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
75'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
К. Дикс
74'
Замена
M. Amini
️️️️
Б. Блуме
Замена
К. Куск
️️️️
С. Тенгстедт
72'
Желтая карточка
Я. Ринне
68'
64'
Замена
П. Мортенсен
️️️️
B. Hvidt
64'
Замена
А. Гренбек
️️️️
Я. Анкерсен
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Ф. Берстинг
61'
58'
Желтая карточка
К. Дикс
51'
Вторая желтая
Н. Поульсен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Берстинг
38'
32'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
23
Robert Kakeeto
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ольборг
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
8
Mustafa Amini
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
3-2-4-2
5
Теланнер
2
Паллесен
3
Нильсен
5
2
Росс
23
33
10
Берстинг
8
Фоссум
35
Ринне
10
Тенгстедт
4-3-4
20
Хауснер
5
Тингагер
5
Хойер
4
Дикс
10
Блуме
6
Поульсен
22
9
Анкерсен
9
Хелениус
23
Торстейнссон
1
3
Нильсен
0
0
3
Нильсен
23
26
Кристенсен
26
Кристенсен
23
10
Берстинг
9
ван Верт
9
ван Верт
10
Берстинг
10
Тенгстедт
7
Куск
7
Куск
10
Тенгстедт
4
Дикс
3
Мунксгор
3
Мунксгор
4
Дикс
10
Блуме
8
8
10
Блуме
9
Анкерсен
11
Гренбек
11
Гренбек
9
Анкерсен
22
9
Мортенсен
9
Мортенсен
22
Остались в запасе
Ольборг
Орхус
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Ольборг - Орхус
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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