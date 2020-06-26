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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Ольборг
Орхус - Ольборг: обзор матча 26 июня 2020
Орхус
26.06.2020, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
1 : 4
Завершен
Ольборг
45+3'
Я. Анкерсен
38'
Р. Теланнер
40'
Т. ван Верт
44'
И. Фоссум
90+1'
С. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Ольборг
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
С. Тенгстедт
Желтая карточка
J. Juelsgaard
90'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
К. Хойер
82'
Замена
A. Gersbach
️️️️
К. Дикс
81'
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
B. Hvidt
76'
75'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Л. Андерсен
Желтая карточка
К. Хойер
73'
64'
Желтая карточка
P. Olsen
58'
Замена
К. Педерсен
️️️️
Т. ван Верт
58'
Замена
️️️️
Р. Теланнер
Замена
Д. Линкс
️️️️
Я. Анкерсен
55'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Б. Блуме
55'
Желтая карточка
B. Hvidt
47'
46'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
ГОЛ! 1:3!
Я. Анкерсен
Пас отдал
Ф. Тингагер
45'
+3
44'
ГОЛ! 0:3!
И. Фоссум
40'
ГОЛ! 0:2!
Т. ван Верт
Пас отдал
И. Фоссум
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Теланнер
Пас отдал
Л. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
39
Magnus Anbo
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Ольборг
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
0
O. Klitten
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-3-4
4
Дикс
5
Тингагер
5
Хойер
20
Хауснер
11
Гренбек
22
10
Блуме
9
Мортенсен
9
Анкерсен
23
Торстейнссон
1
4-3-4
5
5
Теланнер
25
Клиттен
2
Паллесен
8
Фоссум
33
23
25
Андерсен
9
ван Верт
13
Хансен
7
Куск
4
Дикс
3
3
4
Дикс
22
18
18
22
5
Хойер
3
Мунксгор
3
Мунксгор
5
Хойер
9
Анкерсен
11
Линкс
11
Линкс
9
Анкерсен
10
Блуме
9
Хелениус
9
Хелениус
10
Блуме
9
ван Верт
2
Педерсен
2
Педерсен
9
ван Верт
25
Андерсен
10
Берстинг
10
Берстинг
25
Андерсен
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
Остались в запасе
Орхус
Ольборг
39
Magnus Anbo
ЦЗ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
39
Magnus Anbo
ЦЗ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
0
P. Kristensen
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Орхус - Ольборг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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