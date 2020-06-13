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Волос - Ксанти

13.06.2020, Суббота, 19:15 мск Греция. Суперлига, 2 тур Волос - Ксанти
Греция. Суперлига (2019/2020)
18 тур
11 января, суббота 18:15 Волос 1:3 Ксанти
5 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Ксанти 3:1 Волос
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