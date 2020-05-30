Белшина - Славия-Мозырь

|23 тур
|26 сентября, понедельник
|16:30
|Славия-Мозырь
|0:2
|Белшина
|8 тур
|17 мая, вторник
|18:30
|Белшина
|2:2
|Славия-Мозырь
|23 тур
|26 сентября, понедельник
|16:30
|Славия-Мозырь
|0:2
|Белшина
|8 тур
|17 мая, вторник
|18:30
|Белшина
|2:2
|Славия-Мозырь
|23 тур
|18 октября, воскресенье
|15:30
|Славия-Мозырь
|1:4
|Белшина
|10 тур
|17 июня, среда
|19:00
|Белшина
|2:0
|Славия-Мозырь
|28 тур
|27 октября, воскресенье
|15:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Белшина
|23 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Белшина
|2:1
|Славия-Мозырь
|22 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:00
|Белшина
|2:2
|Славия-Мозырь
|11 тур
|30 мая, четверг
|19:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Белшина
|31 тур
|10 ноября, суббота
|15:00
|Белшина
|0:0
|Славия-Мозырь
|20 тур
|11 августа, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|1:0
|Белшина
|9 тур
|7 мая, понедельник
|19:00
|Белшина
|3:0
|Славия-Мозырь