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Материалы

Белшина - Славия-Мозырь

30.05.2020, Суббота, 17:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Белшина - Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
26 сентября, понедельник 16:30 Славия-Мозырь 0:2 Белшина
8 тур
17 мая, вторник 18:30 Белшина 2:2 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
18 октября, воскресенье 15:30 Славия-Мозырь 1:4 Белшина
10 тур
17 июня, среда 19:00 Белшина 2:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
28 тур
27 октября, воскресенье 15:00 Славия-Мозырь 0:1 Белшина
23 тур
14 сентября, суббота 17:00 Белшина 2:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Белшина 2:2 Славия-Мозырь
11 тур
30 мая, четверг 19:00 Славия-Мозырь 0:1 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
10 ноября, суббота 15:00 Белшина 0:0 Славия-Мозырь
20 тур
11 августа, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:0 Белшина
9 тур
7 мая, понедельник 19:00 Белшина 3:0 Славия-Мозырь
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