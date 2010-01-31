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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 31 января 2010
Лион
31.01.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
77'
Б. Гомис
81'
Крис
10'
М. Эрдинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - ПСЖ
Замена
Ж. Макун
️️️️
Б. Гомис
+2
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Ж. Клеман
ГОЛ! 2:1!
Крис
Пас отдал
Лисандро
Замена
М. Бастос
️️️️
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
М. Эрдинг
Замена
С. Дельгадо
️️️️
М. Пьянич
Замена
К. Жалле
️️️️
Л. Жюли
Красная карточка
М. Сахо
Желтая карточка
Л. Жюли
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
С. Сессеньон
Желтая карточка
С. Арман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
9
Лисандро
ЛФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Сидней Гову
РФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
87
Жоан Арток
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
4-2-3
1
Веркутр
26
Сиссоко
3
Крис
4
Бумсонг
6
Ловрен
15
Пьянич
28
Тулалан
9
Лисандро
18
Гомис
8
Гову
4-4-2
30
Эдель
2
Сеара
13
Траоре
12
Сахо
22
Арман
0
Жюли
11
Клеман
0
Макелеле
29
Сессеньон
99
Оаро
9
Эрдинг
26
Сиссоко
7
Бастос
7
Бастос
26
Сиссоко
18
Гомис
17
Макун
17
Макун
18
Гомис
15
Пьянич
19
Дельгадо
19
Дельгадо
15
Пьянич
0
Жюли
13
Жалле
13
Жалле
0
Жюли
9
Эрдинг
13
Санкаре
13
Санкаре
9
Эрдинг
11
Клеман
88
Луйиндула
88
Луйиндула
11
Клеман
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
87
Жоан Арток
ВР
9
Яннис Тафе
ЦФ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Вилли Гронден
ВР
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
87
Жоан Арток
ВР
9
Яннис Тафе
ЦФ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лион - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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