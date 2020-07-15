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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Тун
Лугано - Тун: обзор матча 15 июля 2020
Лугано
15.07.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Тун
89'
С. Гвидотти
55'
Н. Хефти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Тун
ГОЛ! 1:1!
С. Гвидотти
Пас отдал
К. Лунгойи
89'
Желтая карточка
Д. Саббатини
87'
82'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
Замена
С. Гвидотти
️️️️
А. Кечкеш
81'
Замена
D. Pavlović
️️️️
E. Yao
81'
79'
Замена
S. Glarner
️️️️
Н. Хефти
79'
Замена
М. Тосетти
️️️️
Г. Карлен
74'
Желтая карточка
К. Каблан
Замена
К. Лунгойи
️️️️
M. Čovilo
68'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Р. Джанга
68'
Замена
О. Кустодио
️️️️
З. Ловрич
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Н. Хефти
Пас отдал
M. Castroman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
18
Eloge Yao
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
19
Alexander Gerndt
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Тун
91
Гийом Февр
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
20
Ниас Хефти
ЦЗ
7
Miguel Castroman
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
9
Ridge Munsy
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Лугано
1
David Da Costa
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
10
Оливье Кустодио
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
23
Daniel Pavlović
ЦФ
3
Jefferson
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
31
Stefan Glarner
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
21
Uros Vasic
ЦП
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
12
Хассан Банде
ЦФ
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
3-2-4-1
33
5
5
Дапрела
14
Лаванчи
5
Кечкеш
18
19
14
Саббатини
6
4
Ловрич
32
Джанга
3-5-1-1
91
Февр
22
Каблан
55
20
Хефти
4
Стильхарт
6
4
13
Карлен
4
Хаслер
7
9
18
23
23
18
32
Джанга
7
Холендер
7
Холендер
32
Джанга
4
Ловрич
10
Кустодио
10
Кустодио
4
Ловрич
5
Кечкеш
34
Гвидотти
34
Гвидотти
5
Кечкеш
6
11
Лунгойи
11
Лунгойи
6
20
Хефти
31
31
20
Хефти
13
Карлен
23
Тосетти
23
Тосетти
13
Карлен
Остались в запасе
Лугано
Тун
3
Jefferson
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
21
Uros Vasic
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
3
Jefferson
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
Остались в запасе
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
21
Uros Vasic
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Лугано - Тун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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