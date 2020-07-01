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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Гранада
Алавес - Гранада: обзор матча 01 июля 2020
Алавес
01.07.2020, среда, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
0 : 2
Завершен
Гранада
25'
Антонин
49'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Гранада
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
90'
+1
89'
Замена
М. Родригес
️️️️
Ж. Диаш
Замена
А. Марин
️️️️
Р. Дуарте
84'
73'
Замена
В. Диас
️️️️
А. Пуэртас
Замена
П. Понс
️️️️
Т. Пина
70'
68'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Я. Эррера
68'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
О. Бурк
️️️️
Х. Наварро
63'
Замена
Э. Мендес
️️️️
А. Видаль
63'
62'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Л. Риоха
62'
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Д. Мачис
Желтая карточка
Р. Дуарте
46'
37'
Желтая карточка
Антонин
25'
ГОЛ! 0:1!
Антонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Гранада
35
Унай Эчебаррия
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
19
Феде Вико
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Роберто
23
Наварро
5
Лагвардия
16
Магальян
5
Дуарте
22
Видаль
17
Пина
6
Камараса
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
4-2-2-2
13
Эскандель
20
Фулкье
24
Вальехо
22
Дуарте
15
Мартинес
12
Азиз
21
Эррера
7
Пуэртас
23
Диаш
70
Антонин
9
Сольдадо
11
Риоха
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
11
Риоха
5
Дуарте
3
Марин
3
Марин
5
Дуарте
17
Пина
8
Понс
8
Понс
17
Пина
22
Видаль
7
Мендес
7
Мендес
22
Видаль
23
Наварро
7
Бурк
7
Бурк
23
Наварро
7
Пуэртас
16
Диас
16
Диас
7
Пуэртас
21
Эррера
88
Брайс
88
Брайс
21
Эррера
23
Диаш
19
Родригес
19
Родригес
23
Диаш
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
Остались в запасе
Алавес
Гранада
17
Борха Сайнс
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
35
Унай Эчебаррия
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Жоау Кошта
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
Остались в запасе
35
Унай Эчебаррия
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Жоау Кошта
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Алавес - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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