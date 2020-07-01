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Алавес - Гранада

01.07.2020, Среда, 20:30 мск Испания. Примера, 33 тур Алавес - Гранада
Испания. Примера (2019/2020)
16 тур
7 декабря, суббота 18:00 Гранада 3:0 Алавес
Испания. Примера (2016/2017)
25 тур
1 марта, среда 23:30 Гранада 2:1 Алавес
6 тур
26 сентября, понедельник 21:45 Алавес 3:1 Гранада
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