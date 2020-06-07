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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Динамо
Карвина - Динамо: обзор матча 07 июня 2020
Карвина
07.06.2020, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Динамо
Желтая карточка
О. Лингр
90'
Замена
D. Guba
️️️️
M. Hanousek
88'
Желтая карточка
T. Abdulrahman
82'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
А. Ба Луа
80'
76'
Замена
K. Meszaros
️️️️
M. Mrsic
68'
Замена
J. Kulhánek
️️️️
П. Бранднер
65'
Желтая карточка
P. Javorek
57'
Замена
P. Javorek
️️️️
Ф. Гавелка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Conka
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Карвина
18
Martin Pastornicky
ВР
23
Daniel Stropek
ЦЗ
21
Jean
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
0
D. Guba
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Динамо
25
Ivan Susak
ВР
0
T. Sivok (o.g.)
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
23
M. Kopecny
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
0
I. Taborsky
ЦФ
3-4-4
0
3
Сантос
0
0
32
Лингр
5
Косе
25
26
25
26
Тижани
50
Ба Луа
3-5-3
12
Чолич
5
Гавел
40
Таловеров
0
10
Гавелка
0
10
Шулц
8
Цавош
26
Шранц
11
Бранднер
33
25
0
0
25
50
Ба Луа
77
Вукадинович
77
Вукадинович
50
Ба Луа
10
Гавелка
0
0
10
Гавелка
11
Бранднер
25
25
11
Бранднер
0
0
0
0
Остались в запасе
Карвина
Динамо
18
Martin Pastornicky
ВР
23
Daniel Stropek
ЦЗ
21
Jean
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
25
Ivan Susak
ВР
0
T. Sivok (o.g.)
ЦЗ
23
M. Kopecny
ЦП
0
I. Taborsky
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
18
Martin Pastornicky
ВР
23
Daniel Stropek
ЦЗ
21
Jean
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
Остались в запасе
25
Ivan Susak
ВР
0
T. Sivok (o.g.)
ЦЗ
23
M. Kopecny
ЦП
0
I. Taborsky
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Карвина - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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