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Материалы

Слуцк - Динамо-Брест

28.03.2020, Суббота, 13:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Слуцк - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:2 Слуцк
10 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Слуцк 1:3 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 4:0 Слуцк
8 тур
23 мая, среда 17:15 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
7 тур
10 мая, среда 19:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
11 тур
9 июня, четверг 19:00 Слуцк 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
19 сентября, суббота 15:30 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
7 тур
23 мая, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
28 тур
25 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Слуцк
23 тур
13 сентября, суббота 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
13 июля, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 2:1 Слуцк
6 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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