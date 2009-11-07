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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Ланс
Сошо - Ланс: обзор матча 07 ноября 2009
Сошо
07.11.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
90'
С. Прива
38'
Р. Сартр
85'
А. Букари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Ланс
ГОЛ! 1:2!
С. Прива
Замена
С. Соу
️️️️
С. Руде
ГОЛ! 0:2!
А. Букари
Замена
Б. Гаванон
️️️️
М. Мартен
Замена
И. Джемаа
️️️️
Эдуардо
Замена
С. Прива
️️️️
Р. Будебуз
Замена
А. Букари
️️️️
К. Акале
Замена
В. Ногейра
️️️️
Б. Йокич
ГОЛ! 0:1!
Р. Сартр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Ведран Рунье
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
28
Канга Акале
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Ришер
24
Перки
19
Фати
11
Микари
5
Йокич
3
Драме
15
Мартен
10
Дальма
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
25
Сверкош
3-4-1
5
Яхья
26
Демон
19
Сартр
2
Рамос
28
Акале
21
Армаш
18
Руде
5
Ковачевич
11
Эдуардо
5
Йокич
5
Ногейра
5
Ногейра
5
Йокич
15
Мартен
24
Гаванон
24
Гаванон
15
Мартен
10
Будебуз
11
Прива
11
Прива
10
Будебуз
18
Руде
27
Соу
27
Соу
18
Руде
28
Акале
12
Букари
12
Букари
28
Акале
11
Эдуардо
17
Джемаа
17
Джемаа
11
Эдуардо
Остались в запасе
Сошо
Ланс
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Сошо - Ланс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
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