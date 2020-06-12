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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Хетафе
Гранада - Хетафе: обзор матча 12 июня 2020
Гранада
12.06.2020, пятница, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
70'
Д. Джене (АГ)
79'
К. Фернандес Луна
20'
Д. Тимор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Хетафе
90'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
Х. Санчес
90'
90'
Желтая карточка
У. Дуро
85'
Замена
У. Дуро
️️️️
Д. Тимор
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Д. Мачис
85'
84'
Замена
️️️️
А. Ньом
ГОЛ! 2:1!
К. Фернандес Луна
79'
78'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
М. Кукурелья
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Джене
70'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Я. Эррера
70'
Замена
Антонин
️️️️
Р. Сольдадо
70'
Желтая карточка
Я. Эррера
68'
61'
Желтая карточка
О. Этебо
60'
Замена
Анхель
️️️️
Дейверсон
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
59'
Желтая карточка
М. Гоналон
49'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Д. Фулкье
46'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
45'
+1
23'
Желтая карточка
Х. Этчейта
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тимор
Пас отдал
М. Кукурелья
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
16'
Желтая карточка
В. Диас
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
19
Феде Вико
АП
70
Антонин
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Джейсон
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Силва
16
Диас
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
20
Фулкье
14
Фернандес Луна
21
Эррера
11
Мачис
9
Сольдадо
3-3-1-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
12
Ньом
24
Тимор
17
Кукурелья
5
Этебо
19
Молина
16
Дейверсон
21
Эррера
23
Диаш
23
Диаш
21
Эррера
11
Мачис
24
Вальехо
24
Вальехо
11
Мачис
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
20
Фулкье
19
Вико
19
Вико
20
Фулкье
9
Сольдадо
70
Антонин
70
Антонин
9
Сольдадо
17
Кукурелья
29
Кенеди
29
Кенеди
17
Кукурелья
24
Тимор
9
Дуро
9
Дуро
24
Тимор
16
Дейверсон
9
Анхель
9
Анхель
16
Дейверсон
Остались в запасе
Гранада
Хетафе
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Гранада - Хетафе
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Давид Медье Хименес
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
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