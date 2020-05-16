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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг - Фрайбург: обзор матча 16 мая 2020
РБ Лейпциг
16.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
77'
Ю. Поульсен
34'
М. Гульде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Фрайбург
90'
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Д. Шмид
Замена
П. Шик
️️️️
К. Нкунку
81'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Кампль
77'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Т. Адамс
69'
68'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
В. Грифо
68'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Н. Петерсен
61'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Салаи
Замена
А. Лукман
️️️️
Н. Мукиэле
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Гульде
Пас отдал
В. Грифо
24'
Желтая карточка
Р. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-2-3
25
Гулачи
17
Анхелиньо
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
20
Мукиэле
10
Адамс
27
Лаймер
44
Кампль
15
Поульсен
11
Вернер
28
Нкунку
3-3-2-1
1
Шволов
3
Хайнц
3
Линхарт
5
Гульде
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
7
Салаи
32
Грифо
18
Петерсен
20
Мукиэле
11
Лукман
11
Лукман
20
Мукиэле
10
Адамс
20
Забитцер
20
Забитцер
10
Адамс
28
Нкунку
14
Шик
14
Шик
28
Нкунку
7
Шмид
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
7
Шмид
18
Петерсен
19
Хаберер
19
Хаберер
18
Петерсен
7
Салаи
9
Хелер
9
Хелер
7
Салаи
32
Грифо
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
32
Грифо
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
17
Ханнес Вольф
АП
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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