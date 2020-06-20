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Халл Сити - Чарльтон

20.06.2020, Суббота, 17:00 мск Англия. Чемпионшип, 38 тур Халл Сити - Чарльтон
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
22 тур
13 декабря, пятница 22:45 Чарльтон 2:2 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
27 тур
16 января, суббота 18:00 Халл Сити 6:0 Чарльтон
4 тур
22 августа, суббота 17:00 Чарльтон 2:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
32 тур
16 февраля, суббота 19:00 Халл Сити 1:0 Чарльтон
3 тур
25 августа, суббота 18:00 Чарльтон 0:0 Халл Сити
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