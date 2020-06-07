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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Орхус
Ольборг - Орхус: обзор матча 07 июня 2020
Ольборг
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Орхус
59'
К. Паллесен
88'
Л. Андерсен
27'
Б. Блуме
66'
П. Мортенсен
78'
П. Мортенсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Орхус
ГОЛ! 2:3!
Л. Андерсен
88'
84'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Я. Анкерсен
78'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
П. Мортенсен
71'
Замена
А. Гренбек
️️️️
B. Hvidt
Замена
R. Kakeeto
️️️️
М. Кристенсен
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
П. Мортенсен
Пас отдал
Б. Блуме
Желтая карточка
И. Фоссум
65'
Желтая карточка
Л. Андерсен
63'
60'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
ГОЛ! 1:1!
К. Паллесен
59'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
A. Baertelsen
46'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Т. ван Верт
46'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
К. Куск
46'
Желтая карточка
М. Кристенсен
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Блуме
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
25
Лукас Клиттен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
3
Niklas Backman
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
8
Mustafa Amini
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ольборг
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Орхус
39
Magnus Anbo
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
3-5-3
2
Педерсен
5
21
8
Фоссум
26
Кристенсен
33
25
Клиттен
2
Паллесен
35
Ринне
9
ван Верт
7
Куск
4-3-4
3
5
Тингагер
4
Дикс
3
Мунксгор
22
8
10
Блуме
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
9
Анкерсен
1
7
Куск
10
Берстинг
10
Берстинг
7
Куск
26
Кристенсен
23
23
26
Кристенсен
9
ван Верт
25
Андерсен
25
Андерсен
9
ван Верт
21
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
21
23
Торстейнссон
11
Линкс
11
Линкс
23
Торстейнссон
22
11
Гренбек
11
Гренбек
22
9
Анкерсен
9
Хелениус
9
Хелениус
9
Анкерсен
Остались в запасе
Ольборг
Орхус
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
0
O. Klitten
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
39
Magnus Anbo
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
0
O. Klitten
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
39
Magnus Anbo
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Ольборг - Орхус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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