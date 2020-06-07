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Хартберг - Зальцбург

07.06.2020, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 2 тур Хартберг - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
14 декабря, суббота 19:00 Хартберг 2:2 Зальцбург
7 тур
14 сентября, суббота 18:00 Зальцбург 7:2 Хартберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
15 тур
24 ноября, суббота 19:00 Хартберг 0:4 Зальцбург
4 тур
18 августа, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Хартберг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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