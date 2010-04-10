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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 10 апреля 2010
Майнц
10.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
30'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
Желтая карточка
Л. Барриос
Желтая карточка
Х. Мюллер
Желтая карточка
М. Шмельцер
Желтая карточка
М. Фатхи
Замена
Д. Рангелов
️️️️
М. Зидан
Замена
Ч. Амри
️️️️
А. Салаи
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Т. Хогланд
️️️️
А. Бансе
Замена
Ю. Полански
️️️️
Ф. Троян
Замена
Н. Вальдес
️️️️
К. Гросскройц
ГОЛ! 1:0!
А. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
8
Филип Троян
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
19
Ян Шимак
АП
18
Чадли Амри
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
4-4-2
33
Мюллер
8
Забавник
4
Новески
2
Свенссон
30
Фатхи
8
Троян
14
Кархан
19
Сото
20
Шюррле
11
Салаи
30
Бансе
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
22
Овомойела
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Барриос
10
Зидан
30
Бансе
2
Хогланд
2
Хогланд
30
Бансе
8
Троян
8
Полански
8
Полански
8
Троян
11
Салаи
18
Амри
18
Амри
11
Салаи
16
Блащиковски
15
Хайнал
15
Хайнал
16
Блащиковски
6
Гросскройц
16
Вальдес
16
Вальдес
6
Гросскройц
10
Зидан
9
Рангелов
9
Рангелов
10
Зидан
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
19
Ян Шимак
АП
Главный тренер
Урс Фишер
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
19
Ян Шимак
АП
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Брюхвег
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