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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Дополнительные помощники:
Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба - Россия)
Материалы

Италия - Швейцария

16.06.2021, Среда, 22:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 2 тур Италия - Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные 2010

5 июня, суббота 22:45 Швейцария 1:1 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2009

12 августа, среда 22:45 Швейцария 0:0 Италия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 3 3 0 0 7:0 +7 9
2. Уэльс 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. Швейцария 3 1 1 1 4:5 -1 4
4. Турция 3 0 0 3 1:8 -7 0
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