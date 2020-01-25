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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брентфорд - Лестер
Брентфорд - Лестер: обзор матча 25 января 2020
Брентфорд
25.01.2020, суббота, 15:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Лестер
4'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Лестер
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Джастин
Начало матча
Статистика матча Брентфорд - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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