Введите ваш ник на сайте
Материалы

Реймс - ПСЖ

22.01.2020, Среда, 23:00 мск Реймс, стадион Огюст Делоне Трансляция: Матч ТВ Франция. Кубок лиги, 1/2 финала Реймс - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
7 тур
25 сентября, среда 22:00 ПСЖ 0:2 Реймс
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Реймс 3:1 ПСЖ
7 тур
26 сентября, среда 22:00 ПСЖ 4:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
20 февраля, суббота 19:00 ПСЖ 4:1 Реймс
6 тур
19 сентября, суббота 18:30 Реймс 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 22:00 ПСЖ 3:2 Реймс
1 тур
8 августа, пятница 22:30 Реймс 2:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 19:00 ПСЖ 3:0 Реймс
14 тур
23 ноября, суббота 20:00 Реймс 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 20:00 Реймс 1:0 ПСЖ
9 тур
20 октября, суббота 19:00 ПСЖ 1:0 Реймс
...
  • Читайте нас: 