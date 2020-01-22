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Реал Сосьедад - Эспаньол

22.01.2020, Среда, 23:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Кубок, 1/16 финала Реал Сосьедад - Эспаньол
Испания. Примера (2019/2020)
5 тур
22 сентября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 17:15 Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад
19 тур
14 января, понедельник 23:00 Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад
9 тур
23 октября, понедельник 21:00 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
10 февраля, пятница 22:45 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад
3 тур
9 сентября, пятница 21:45 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
8 февраля, понедельник 22:30 Эспаньол 0:5 Реал Сосьедад
4 тур
19 сентября, суббота 23:00 Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол
7 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
15 тур
1 декабря, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 21:00 Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад
10 тур
4 ноября, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 0:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 20:00 Эспаньол 2:2 Реал Сосьедад
13 тур
20 ноября, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 20:00 Эспаньол 4:1 Реал Сосьедад
6 тур
2 октября, суббота 22:00 Реал Сосьедад 1:0 Эспаньол
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