Реал Сосьедад - Эспаньол

|5 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:00
|Эспаньол
|1:3
|Реал Сосьедад
|5 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:00
|Эспаньол
|1:3
|Реал Сосьедад
|38 тур
|18 мая, суббота
|17:15
|Эспаньол
|2:0
|Реал Сосьедад
|19 тур
|14 января, понедельник
|23:00
|Реал Сосьедад
|3:2
|Эспаньол
|28 тур
|11 марта, воскресенье
|14:00
|Эспаньол
|2:1
|Реал Сосьедад
|9 тур
|23 октября, понедельник
|21:00
|Реал Сосьедад
|1:1
|Эспаньол
|22 тур
|10 февраля, пятница
|22:45
|Эспаньол
|1:2
|Реал Сосьедад
|3 тур
|9 сентября, пятница
|21:45
|Реал Сосьедад
|1:1
|Эспаньол
|23 тур
|8 февраля, понедельник
|22:30
|Эспаньол
|0:5
|Реал Сосьедад
|4 тур
|19 сентября, суббота
|23:00
|Реал Сосьедад
|2:3
|Эспаньол
|26 тур
|8 марта, воскресенье
|19:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Эспаньол
|7 тур
|5 октября, воскресенье
|21:00
|Эспаньол
|2:0
|Реал Сосьедад
|34 тур
|19 апреля, суббота
|22:00
|Реал Сосьедад
|2:1
|Эспаньол
|15 тур
|1 декабря, воскресенье
|01:00
|Эспаньол
|1:2
|Реал Сосьедад
|29 тур
|31 марта, воскресенье
|21:00
|Эспаньол
|2:2
|Реал Сосьедад
|10 тур
|4 ноября, воскресенье
|15:00
|Реал Сосьедад
|0:1
|Эспаньол
|32 тур
|7 апреля, суббота
|20:00
|Эспаньол
|2:2
|Реал Сосьедад
|13 тур
|20 ноября, воскресенье
|15:00
|Реал Сосьедад
|0:0
|Эспаньол
|25 тур
|26 февраля, суббота
|20:00
|Эспаньол
|4:1
|Реал Сосьедад
|6 тур
|2 октября, суббота
|22:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Эспаньол