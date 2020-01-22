Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Эльче - Атлетик
Эльче - Атлетик: обзор матча 22 января 2020
Эльче
22.01.2020, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Атлетик
5'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эльче - Атлетик
98'
Желтая карточка
И. Мартинес
96'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Мартинес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
27
Оскар Хиль
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
16
Начо Пастор
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
6
Manuel Sanchez
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
8
Рамон Фольч
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-1-3-1
8
Сан Роман
27
Хиль
16
Пастор
2
12
Кальво
12
Мфулу
6
10
Фидель
11
Милья
17
Хосан
9
Эль-Гезуани
3-3-1-1-2
1
Эррерин
15
Гарсия
14
Нуньес
26
Мартинес
2
Капа
6
Весга
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Эльче
Атлетик
3
Хуан Крус
ЛЗ
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
8
Рамон Фольч
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
3
Хуан Крус
ЛЗ
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
8
Рамон Фольч
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эльче - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Атлетик
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Эльче» и «Валенсии» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+