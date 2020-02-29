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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Ризеспор
Трабзонспор - Ризеспор: обзор матча 29 февраля 2020
Трабзонспор
29.02.2020, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 24 тур
5 : 2
Завершен
Ризеспор
65'
М. Да Кошта
71'
К. Экубан
77'
Х. Соса (П)
86'
Э. Нвакаеме
87'
Э. Нвакаеме
36'
Д. Мельняк
80'
М. Шкода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Ризеспор
Замена
️️️️
А. Омюр
88'
ГОЛ! 5:2!
Э. Нвакаеме
87'
ГОЛ! 4:2!
Э. Нвакаеме
86'
Замена
️️️️
А. Пармак
86'
80'
ГОЛ! 3:2!
М. Шкода
Желтая карточка
J. Mikel Obi
78'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Соса
77'
73'
Замена
️️️️
Б. Самудио
ГОЛ! 2:1!
К. Экубан
71'
70'
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
69'
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
ГОЛ! 1:1!
М. Да Кошта
Пас отдал
Х. Соса
65'
65'
Замена
️️️️
Т. Торун
58'
Желтая карточка
A. Umar
Замена
️️️️
Э. Нвакаеме
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мельняк
Пас отдал
М. Шкода
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
12
Гильерме
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
3
Mohamed Abarhoun
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
81
Брайан Самудио
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
4-5-1
1
Чакир
22
Черекчи
4
Тюркмен
3
Да Кошта
57
Новак
12
Гильерме
7
Соса
5
Ндиайе
81
Экубан
12
9
Серлот
4-5-1
23
Аккан
14
Фернандеш
17
Мельняк
55
3
Тальби
6
31
10
Болдрин
19
82
7
Шкода
6
Пармак
6
Пармак
33
Омюр
33
Омюр
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
8
Торун
8
Торун
81
Самудио
81
Самудио
Остались в запасе
Трабзонспор
Ризеспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
3
Mohamed Abarhoun
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
3
Mohamed Abarhoun
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Трабзонспор - Ризеспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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