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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Генчлербирлиги
Ризеспор - Генчлербирлиги: обзор матча 20 января 2020
Ризеспор
20.01.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
70'
М. Шкода
85'
М. Шкода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Генчлербирлиги
ГОЛ! 2:0!
М. Шкода
Пас отдал
А. Умар
85'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкода
70'
Желтая карточка
И. Диоманд
35'
27'
Желтая карточка
Д. Сио
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
10
Фернандо Болдрин
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
30
Амину Умар
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Генчлербирлиги
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
4-1-1
23
Аккан
10
Болдрин
5
Дурак
6
Морозюк
4
Диоманд
19
Гармаш
7
Шкода
3-2-2
15
Нордфельдт
39
Полома
15
Туре
2
Огуз
11
Айите
29
Сессеньон
21
Кандеяш
13
Сио
Остались в запасе
Ризеспор
Генчлербирлиги
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
30
Амину Умар
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
30
Амину Умар
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Остались в запасе
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Ризеспор - Генчлербирлиги
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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