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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Газиантеп
Трабзонспор - Газиантеп: обзор матча 19 октября 2019
Трабзонспор
19.10.2019, суббота, 17:30
Турция. Суперлига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Газиантеп
9'
D. Sturridge
14'
А. Серлот
76'
Х. Соса
81'
Ю. Сари
54'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Газиантеп
Замена
️️️️
A. Canbaz
87'
85'
Замена
️️️️
К. Эзер
84'
Красная карточка
О. Кайоде
ГОЛ! 4:1!
Ю. Сари
Пас отдал
Э. Нвакаеме
81'
ГОЛ! 3:1!
Х. Соса
76'
Замена
️️️️
Ю. Сари
73'
69'
Замена
️️️️
B. Pawlowski
Замена
️️️️
Д. Эрдоган
65'
54'
ГОЛ! 2:1!
J.
Желтая карточка
Х. Соса
26'
ГОЛ! 2:0!
А. Серлот
Пас отдал
D. Sturridge
14'
ГОЛ! 1:0!
D. Sturridge
Пас отдал
А. Серлот
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
19
Daniel Sturridge
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Газиантеп
12
Юрий Лодыгин
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
18
Souleymane Diarra
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Jefferson
ЦП
21
Patrick Twumasi
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
99
Ali Ates
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
4-3-3
1
Чакир
27
Перейра
5
Хосейни
4
Тюркмен
57
Новак
22
Черекчи
7
Соса
6
Пармак
9
Нвакаеме
9
Серлот
19
3-2-3-2
12
Лодыгин
27
Кана-Бийик
14
Тошка
23
77
Джейлан
3
Джилободжи
18
13
Чибса
6
80
Кайоде
21
38
38
21
Эрдоган
21
Эрдоган
7
Сари
7
Сари
10
Эзер
10
Эзер
19
19
Остались в запасе
Трабзонспор
Газиантеп
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Эрце Кардешлер
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
27
Бурак Бозан
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
99
Ali Ates
ЦП
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
1
Эрце Кардешлер
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
99
Ali Ates
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Трабзонспор - Газиантеп
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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