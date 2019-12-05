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Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Фрозиноне
Парма - Фрозиноне: обзор матча 05 декабря 2019
Парма
05.12.2019, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Фрозиноне
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парма - Фрозиноне
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
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1 : 5
21.11.2026
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1 : 2
07.11.2026
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0 : 3
02.11.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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