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ОФИ - АЕК

30.11.2019, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 12 тур ОФИ - АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
10 февраля, воскресенье 16:00 АЕК 1:0 ОФИ
5 тур
29 сентября, суббота 20:30 ОФИ 0:3 АЕК
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