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Карвина - Сигма

08.12.2019, Воскресенье, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 19 тур Карвина - Сигма
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
5 тур
10 августа, суббота 18:00 Сигма 1:1 Карвина
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Сигма 3:2 Карвина
13 тур
27 октября, суббота 16:00 Карвина 2:3 Сигма
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
21 тур
17 марта, суббота 22:00 Сигма 1:1 Карвина
7 тур
16 сентября, суббота 18:00 Карвина 3:5 Сигма
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