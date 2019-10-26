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Словацко - Опава

26.10.2019, Суббота, 15:30 мск Чехия. Синот Лига, 14 тур Словацко - Опава
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
24 тур
9 марта, суббота 17:00 Опава 2:2 Словацко
10 тур
29 сентября, суббота 18:00 Словацко 0:2 Опава
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