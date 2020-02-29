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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Андерлехт
Беверен - Андерлехт: обзор матча 29 февраля 2020
Беверен
29.02.2020, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Андерлехт
8'
М. Влап
66'
М. Влап
90+4'
Ф. Амузу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Андерлехт
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ф. Амузу
88'
Замена
Э. Кайембе
️️️️
Д. Йовелич
Замена
D. Jubitana
️️️️
T. Agyepong
76'
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Влап
Пас отдал
А. Локонга
Замена
B. Badibanga
️️️️
Д. Бизимана
63'
62'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
М. Пьяца
Замена
Y. Kobayashi
️️️️
A. Gamboa
46'
37'
Желтая карточка
М. Мурильо
36'
Желтая карточка
V. Kompany
35'
Желтая карточка
V. Kompany
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Влап
Пас отдал
Ж. Доку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
29
Нордин Жекерс
ВР
13
Alexis Gamboa
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
52
Jur Schryvers
ЦЗ
19
Jakub Piotrowski
ЦП
8
Джихад Бизимана
ЦП
80
Thomas Agyepong
ЦП
6
Matthias Verreth
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Vincent Kompany
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
6
Альберт Локонга
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Беверен
21
Люка Пирар
ВР
13
Brent Gabriel
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
99
Yuki Kobayashi
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
39
Beni Badibanga
ЦФ
98
Din Sula
ЦФ
99
Стефан Милошевич
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦФ
3-2-3-2
29
Жекерс
20
Вукотич
5
Фулон
52
5
Кофрие
13
19
8
Бизимана
80
11
Койта
6
4-1-1-4
1
ван Кромбрадж
4
33
54
Сарделла
62
Мурильо
44
Зули
14
Влап
7
Пьяца
6
Локонга
11
Доку
9
Йовелич
13
99
99
13
80
11
11
80
8
Бизимана
39
39
8
Бизимана
9
Йовелич
39
Кайембе
39
Кайембе
9
Йовелич
7
Пьяца
9
Амузу
9
Амузу
7
Пьяца
Остались в запасе
Беверен
Андерлехт
21
Люка Пирар
ВР
13
Brent Gabriel
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
98
Din Sula
ЦФ
99
Стефан Милошевич
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
13
Brent Gabriel
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
98
Din Sula
ЦФ
99
Стефан Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
Статистика матча Беверен - Андерлехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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