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Яблонец - Славия

06.10.2019, Воскресенье, 19:00 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Чехия. Синот Лига, 12 тур Яблонец - Славия
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
3 тур
15 мая, среда 21:00 Славия 2:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
17 декабря, понедельник 20:00 Яблонец 0:2 Славия
5 тур
18 августа, суббота 20:00 Славия 0:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Славия 1:3 Яблонец
15 тур
27 ноября, понедельник 19:30 Яблонец 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Славия 1:1 Яблонец
12 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 18:00 Славия 0:0 Яблонец
10 тур
17 октября, суббота 15:30 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Яблонец 2:1 Славия
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Славия 1:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
8 апреля, вторник 20:30 Славия 0:0 Яблонец
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Яблонец 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
5 мая, воскресенье 20:05 Славия 5:1 Яблонец
12 тур
27 октября, суббота 20:20 Яблонец 0:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Славия 0:0 Яблонец
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Яблонец 4:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Яблонец 2:2 Славия
15 тур
5 ноября, пятница 22:15 Славия 0:3 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 Славия 0:3 Яблонец
15 тур
21 ноября, суббота 20:15 Яблонец 1:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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