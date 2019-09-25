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Торпедо - Крылья Советов
Торпедо - Крылья Советов: обзор матча 25 сентября 2019
Торпедо
25.09.2019, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торпедо - Крылья Советов
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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Торпедо
Крылья Советов
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
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