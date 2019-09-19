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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эспаньол - Ференцварош
Эспаньол - Ференцварош: обзор матча 19 сентября 2019
Эспаньол
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ференцварош
60'
М. Варгас
10'
Х. Лопес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Ференцварош
85'
Замена
️️️️
А. Фримпонг
Замена
️️️️
В. Кампусано
74'
Замена
️️️️
А. Педроса
67'
66'
Замена
️️️️
Г. Ловренчич
64'
Замена
️️️️
Н. Сигневич
ГОЛ! 1:1!
М. Варгас
60'
Замена
️️️️
Х. Кальери
56'
41'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Лопес
Пас отдал
Исаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
12
Дидач Вила
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
88
Исаэль
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Робби Кин
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Ференцварош
99
Давид Гроф
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
3-1-3-3
13
Лопес
5
Налдо
20
Эспиноcа
12
Вила
25
Рока
21
Лопес
23
Гранеро
10
Лосано
7
Лей
8
Варгас
21
Мелендо
4-1-3-2
90
Дибус
21
Ботка
16
Блажич
2
Хайстер
3
Двали
14
Харатин
88
Исаэль
77
Игнатенко
18
Зигер
21
Зубков
93
Нгуэн
17
Педроса
17
Педроса
9
Кампусано
9
Кампусано
9
Кальери
9
Кальери
5
Фримпонг
5
Фримпонг
14
Сигневич
14
Сигневич
26
Ловренчич
26
Ловренчич
Остались в запасе
Эспаньол
Ференцварош
1
Андрес Прието
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
99
Давид Гроф
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
99
Давид Гроф
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Эспаньол - Ференцварош
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
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