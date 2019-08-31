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Богемианс 1905 - Слован

31.08.2019, Суббота, 16:00 мск Прага, стадион Доличек Чехия. Синот Лига, 8 тур Богемианс 1905 - Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
15 декабря, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:0 Слован
5 тур
18 августа, суббота 18:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Слован 1:0 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
1 мая, понедельник 18:30 Слован 4:1 Богемианс 1905
12 тур
30 октября, воскресенье 17:30 Богемианс 1905 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
2 апреля, суббота 18:00 Богемианс 1905 0:1 Слован
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Слован 3:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 16:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
12 тур
24 октября, пятница 22:15 Богемианс 1905 2:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
20 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:0 Слован
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Слован 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
22 тур
24 марта, суббота 19:00 Слован 3:0 Богемианс 1905
8 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
26 тур
29 апреля, пятница 22:15 Слован 1:0 Богемианс 1905
12 тур
15 октября, пятница 20:15 Богемианс 1905 3:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
27 тур
1 мая, суббота 18:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
13 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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