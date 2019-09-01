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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир: обзор матча 01 сентября 2019
Генчлербирлиги
01.09.2019, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
36'
Д. Сио
90'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир
90'
ГОЛ! 1:1!
Э. Вишча
Пас отдал
И. Кахведжи
Желтая карточка
З. Туре
82'
45'
+1
Желтая карточка
А. Туран
ГОЛ! 1:0!
Д. Сио
Пас отдал
С. Сессеньон
36'
16'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
27
Абдулайе Диалло
ВР
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Генчлербирлиги
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
2-1-3
27
Диалло
22
Озгенк
15
Туре
29
Сессеньон
13
Сио
10
Станку
21
Кандеяш
2-4-1-2
34
Гюнок
80
Кайсара
16
Бехич
17
Кахведжи
66
Туран
5
Топал
14
Окечукву
10
Вишча
70
Робиньо
27
Кривелли
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Истанбул Башакшехир
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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