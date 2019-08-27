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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Халл Сити
Престон - Халл Сити: обзор матча 27 августа 2019
Престон
27.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Престон - Халл Сити
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0
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