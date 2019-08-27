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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Сток Сити
Лидс - Сток Сити: обзор матча 27 августа 2019
Лидс
27.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лидс - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
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- : -
25.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
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Сток Сити
0 : 0
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