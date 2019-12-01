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Лацио - Удинезе

01.12.2019, Воскресенье, 17:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Серия А, 14 тур Лацио - Удинезе
Италия. Серия А (2018/2019)
25 тур
17 апреля, среда 20:00 Лацио 2:0 Удинезе
6 тур
26 сентября, среда 20:00 Удинезе 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Удинезе 1:2 Лацио
12 тур
24 января, среда 20:30 Лацио 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Лацио 1:0 Удинезе
7 тур
1 октября, суббота 21:45 Удинезе 0:3 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Лацио
3 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Лацио 2:0 Удинезе
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
17 декабря, четверг 18:00 Лацио 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Лацио
4 тур
25 сентября, четверг 22:45 Лацио 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 15:30 Удинезе 2:3 Лацио
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
20 апреля, суббота 22:45 Удинезе 1:0 Лацио
14 тур
27 ноября, вторник 23:45 Лацио 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 22:45 Удинезе 2:0 Лацио
16 тур
18 декабря, воскресенье 23:45 Лацио 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Лацио
17 тур
19 декабря, воскресенье 14:30 Лацио 3:2 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Лацио 3:1 Удинезе
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 22:30 Лацио 1:3 Удинезе
16 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:3 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 20:00 Удинезе 2:2 Лацио
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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