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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эспаньол - Заря
Эспаньол - Заря: обзор матча 22 августа 2019
Эспаньол
22.08.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Заря
58'
Ф. Феррейра
79'
Х. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Заря
ГОЛ! 2:0!
Х. Лопес
Пас отдал
С. Дардер
79'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Х. Пуадо
58'
45'
+4
Желтая карточка
А. Громов
Желтая карточка
Ф. Феррейра
21'
Начало матча
Статистика матча Эспаньол - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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