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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Барселона - Наполи
Барселона - Наполи: обзор матча 11 августа 2019
Барселона
11.08.2019, воскресенье, 00:01
Товарищеские матчи
4 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барселона - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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Барселона
Наполи
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
17:59
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«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
14:50
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Вчера, 11:43
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Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:04
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
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Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
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Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
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Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
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