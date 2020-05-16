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Краснодар (мол) - Ахмат (мол)

16.05.2020, Суббота, 00:00 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. Молодежное первенство, 30 тур Краснодар (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
1 тур
13 июля, суббота 18:00 Ахмат (мол) 3:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
25 тур
23 апреля, вторник 15:00 Ахмат (мол) 1:2 Краснодар (мол)
11 тур
20 октября, суббота 14:00 Краснодар (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 17:30 Краснодар (мол) 8:1 Ахмат (мол)
5 тур
9 августа, среда 17:00 Ахмат (мол) 1:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
16 тур
1 декабря, четверг 13:30 Ахмат (мол) 1:1 Краснодар (мол)
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Краснодар (мол) 2:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 10:00 Ахмат (мол) 2:2 Краснодар (мол)
10 тур
26 сентября, суббота 16:00 Краснодар (мол) 4:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 13:00 Ахмат (мол) 0:1 Краснодар (мол)
11 тур
26 октября, воскресенье 16:00 Краснодар (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Краснодар (мол) 4:0 Ахмат (мол)
9 тур
20 сентября, пятница 16:00 Ахмат (мол) 1:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
16 тур
18 ноября, воскресенье 14:00 Краснодар (мол) 1:2 Ахмат (мол)
2 тур
29 июля, воскресенье 17:00 Ахмат (мол) 0:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 10 тур
21 апреля, суббота 14:00 Ахмат (мол) 3:0 Краснодар (мол)
Второй этап, 4 тур
9 марта, пятница 15:00 Краснодар (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
4 ноября, пятница 14:00 Ахмат (мол) 0:3 Краснодар (мол)
15 тур
21 июня, вторник 18:00 Краснодар (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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