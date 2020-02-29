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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Херенвен
Твенте - Херенвен: обзор матча 29 февраля 2020
Твенте
29.02.2020, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
2 : 3
Завершен
Херенвен
63'
Х. Вучкич (П)
65'
Х. Вучкич (П)
72'
Л. Селахи
4'
H. Faik
48'
Ч. Эджуке
55'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Херенвен
89'
Замена
Д. Хег
️️️️
Ч. Эджуке
78'
Замена
Й. Одгор
️️️️
А. Халилович
ГОЛ! 3:3!
Л. Селахи
72'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
О. Бускетс
67'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Х. Вучкич
65'
64'
Желтая карточка
Ф. Беднарек
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Вучкич
63'
55'
ГОЛ! 0:3!
Д. Верман
Пас отдал
Ч. Эджуке
48'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Эджуке
4'
ГОЛ! 0:1!
H. Faik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
25
Peet Bijen
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
14
Ориоль Бускетс
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
11
Квинси Мениг
ЦФ
10
Харис Вучкич
ЦФ
70
Ноа Ланг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Херенвен
1
Филип Беднарек
ВР
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Hicham Faik
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
21
Чидера Эджуке
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
26
Йорн Брондел
ВР
2
Paul Verhaegh
ЦЗ
26
Xandro Schenk
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
8
Javi Espinosa
ЦП
17
Tim Hölscher
ЦП
11
Кеито Накамура
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Херенвен
1
Тревор Дорнбюс
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
5
Doa`n Van HÃ¢?u
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-3-3
16
Дроммел
20
25
5
Плегесуэло
24
Вердонк
18
Селахи
14
Бускетс
8
Абурджания
70
Ланг
10
Вучкич
11
Мениг
4-3-3
1
Беднарек
5
Дрешевич
4
Ботман
2
Флоранус
16
21
25
Верман
6
10
Халилович
21
Эджуке
7
ван Берген
14
Бускетс
98
Зехнини
98
Зехнини
14
Бускетс
21
Эджуке
3
Хег
3
Хег
21
Эджуке
10
Халилович
21
Одгор
21
Одгор
10
Халилович
Остались в запасе
Твенте
Херенвен
1
Жеффри де Ланж
ВР
26
Йорн Брондел
ВР
2
Paul Verhaegh
ЦЗ
26
Xandro Schenk
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
8
Javi Espinosa
ЦП
17
Tim Hölscher
ЦП
11
Кеито Накамура
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
1
Тревор Дорнбюс
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
5
Doa`n Van HÃ¢?u
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
26
Йорн Брондел
ВР
2
Paul Verhaegh
ЦЗ
26
Xandro Schenk
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
8
Javi Espinosa
ЦП
17
Tim Hölscher
ЦП
11
Кеито Накамура
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
Остались в запасе
1
Тревор Дорнбюс
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
5
Doa`n Van HÃ¢?u
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Твенте - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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