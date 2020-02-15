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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - ПСВ
АДО Ден Хааг - ПСВ: обзор матча 15 февраля 2020
АДО Ден Хааг
15.02.2020, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
0 : 3
Завершен
ПСВ
70'
Р. Томас
83'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - ПСВ
83'
ГОЛ! 0:2!
К. Гакпо
Пас отдал
Й. Хендрикс
70'
ГОЛ! 0:1!
Р. Томас
Желтая карточка
А. Мейерс
66'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
17
Дэнни Баккер
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
ПСВ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Марк ван Боммел
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
3-2-1
28
Де Бок
12
Спенс
6
Стаббс
31
Даффи
17
Баккер
14
Богл
3-2-3-1
5
Швааб
24
Виргевер
13
Родригес
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
30
Томас
52
Ихаттарен
18
Гакпо
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
ПСВ
10
Мик ван Бурен
ПВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
77
Брума
ЛВ
20
Рицу Доан
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
20
Рицу Доан
ПВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча АДО Ден Хааг - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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