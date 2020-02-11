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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - АДО Ден Хааг
Спарта - АДО Ден Хааг: обзор матча 11 февраля 2020
Спарта
11.02.2020, вторник, 22:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
4 : 2
Завершен
АДО Ден Хааг
22'
А. Ауассар
28'
П. Йостен
28'
П. Йостен
45+1'
Б. Вриндс
17'
Ш. Пинас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - АДО Ден Хааг
ГОЛ! 4:1!
Б. Вриндс
Пас отдал
D. Rigo
45'
+1
Желтая карточка
Б. Вриндс
41'
Желтая карточка
D. Rigo
33'
ГОЛ! 3:1!
П. Йостен
28'
ГОЛ! 2:1!
П. Йостен
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Ауассар
Пас отдал
D. Rigo
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Пинас
Пас отдал
T. Necid
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
10
Lex Immers
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
11
John Goossens
ЦФ
19
Крисенцио Саммервил
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
2
Khalid Karami
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Robert Zwinkels
ВР
12
Jordan Spence
ЦЗ
31
Mark Duffy
ЦП
30
Erik Falkenburg
ЦП
33
Danny Bakker
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
77
Elson Hooi
ЦФ
4-4-2
1
Харуш
22
Фортеш
2
Маттей
15
3
Вриндс
10
6
6
Ауассар
21
Харруи
17
Йостен
9
Ахе
4-1-2-3
1
38
Пинас
6
Стаббс
29
28
Де Бок
8
Балуцэ
10
14
Мейерс
37
19
Саммервил
11
Остались в запасе
Спарта
АДО Ден Хааг
28
Tim Coremans
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
2
Khalid Karami
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
22
Robert Zwinkels
ВР
12
Jordan Spence
ЦЗ
31
Mark Duffy
ЦП
30
Erik Falkenburg
ЦП
33
Danny Bakker
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
77
Elson Hooi
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
2
Khalid Karami
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
22
Robert Zwinkels
ВР
12
Jordan Spence
ЦЗ
31
Mark Duffy
ЦП
30
Erik Falkenburg
ЦП
33
Danny Bakker
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
77
Elson Hooi
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Спарта - АДО Ден Хааг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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