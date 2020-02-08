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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Виллем II
ПСВ - Виллем II: обзор матча 08 февраля 2020
ПСВ
08.02.2020, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
3 : 0
Завершен
Виллем II
32'
Д. Дюмфрис
70'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Виллем II
ГОЛ! 2:0!
Р. Томас
Пас отдал
К. Гакпо
70'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Д. Швааб
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
30
Райан Томас
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Марк ван Боммел
Виллем II
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Виллем II
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
3-2-3-1
13
Родригес
24
Виргевер
5
Швааб
13
Росарио
20
Хендрикс
30
Томас
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
18
Гакпо
3-1-1
3
Хееркенс
4
Петерс
8
Хольмен
2
Ньивкоп
14
Павлидис
Остались в запасе
ПСВ
Виллем II
20
Рицу Доан
ПВ
77
Брума
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
20
Рицу Доан
ПВ
77
Брума
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча ПСВ - Виллем II
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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