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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Спарта
Виллем II - Спарта: обзор матча 30 ноября 2019
Виллем II
30.11.2019, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
4 : 0
Завершен
Спарта
36'
Ф. Хееркенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Спарта
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хееркенс
Пас отдал
Й. Петерс
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Спарта
1
Ариэль Харуш
ВР
2
Юрген Маттей
ЦЗ
43
Лассана Файе
ЦЗ
20
Мохамед Райхи
ЦП
9
Ларс Велдвейк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Виллем II
17
Мариус Врусаи
ЛВ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
3-1-1
8
Хольмен
4
Петерс
3
Хееркенс
2
Ньивкоп
14
Павлидис
2-1-1
1
Харуш
2
Маттей
43
Файе
20
Райхи
9
Велдвейк
Остались в запасе
Виллем II
Спарта
17
Мариус Врусаи
ЛВ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
17
Мариус Врусаи
ЛВ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Виллем II - Спарта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
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Виллем II
Спарта
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
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6 ноября
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5 ноября
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30 октября
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21 ноября
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