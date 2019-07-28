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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Электрон - Ленинградец
Электрон - Ленинградец: обзор матча 28 июля 2019
Электрон
28.07.2019, воскресенье, 18:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 1
Завершен
Ленинградец
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Электрон - Ленинградец
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Электрон
3 : 2
12.11.2023
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Луки-Энергия
1 : 0
06.11.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Электрон
0 : 4
29.10.2023
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Иркутск
5 : 0
22.10.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Электрон
3 : 1
15.10.2023
Енисей-М
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
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Ленинградец
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
09:05
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
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Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
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31 октября
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