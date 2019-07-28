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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Родина - Велес
Родина - Велес: обзор матча 28 июля 2019
Родина
28.07.2019, воскресенье, 16:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 2
Завершен
Велес
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Личные встречи
Статистика матча Родина - Велес
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Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
28.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
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