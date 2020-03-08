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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Гранада
Леванте - Гранада: обзор матча 08 марта 2020
Леванте
08.03.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
11'
Р. Марти
60'
Д. Мачис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Гранада
Желтая карточка
Х. Кампанья
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Я. Брайс
82'
Желтая карточка
Д. Дуарте
79'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
К. Фернандес Луна
Замена
С. Леон
️️️️
Н. Вукчевич
78'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
69'
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
Пас отдал
К. Фернандес Луна
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Н. Радойя
56'
49'
Желтая карточка
А. Пуэртас
46'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Ф. Вико
Замена
Коке
️️️️
Х. Мирамон
46'
46'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
В. Диас
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Луис Моралес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
3-3-1-1-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
18
Гонсалес
22
Радойя
18
Клер
17
Вукчевич
21
Мирамон
20
Кампанья
10
Барди
9
Марти
25
Моралес
3-3-1-1-2
1
Силва
5
Санчес
24
Вальехо
22
Дуарте
16
Диас
25
Гоналон
21
Нева
88
Брайс
19
Вико
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
21
Мирамон
23
Коке
23
Коке
21
Мирамон
22
Радойя
16
Мелеро
16
Мелеро
22
Радойя
17
Вукчевич
11
Леон
11
Леон
17
Вукчевич
19
Вико
11
Мачис
11
Мачис
19
Вико
16
Диас
7
Пуэртас
7
Пуэртас
16
Диас
14
Фернандес Луна
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Фернандес Луна
Остались в запасе
Леванте
Гранада
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Леванте - Гранада
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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