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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 23 февраля 2020
Осасуна
23.02.2020, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 3
Завершен
Гранада
4'
Д. Мачис
28'
Д. Мачис
41'
Д. Фулкье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Гранада
Желтая карточка
Ф. Мерида
78'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
59'
Желтая карточка
И. Видаль
57'
55'
Желтая карточка
Я. Эррера
41'
ГОЛ! 0:3!
Д. Фулкье
Пас отдал
Я. Эррера
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мачис
Пас отдал
Я. Эррера
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мачис
Пас отдал
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Осасуна
23
Рубен
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
4-1-3-1-1
1
Эррера
2
Эступиньян
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
20
Ибаньес
5
Брашанац
21
Перес
14
Гарсия
18
Гальего
3-3-1-1-2
1
Силва
16
Диас
5
Санчес
22
Дуарте
20
Фулкье
25
Гоналон
21
Нева
21
Эррера
11
Мачис
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
23
Рубен
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
7
Антонио Пуэртас
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
7
Антонио Пуэртас
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Осасуна - Гранада
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
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